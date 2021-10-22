Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Erzak tespit köpeği "Org"un belirlediği bir sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.
Kaynak: AA
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