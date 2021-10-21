Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, operasyon öncesi evinden otomobiliyle ayrıldığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan M.A, aracıyla elektrik trafosuna çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, yakalandı.
Şüphelinin ev ve otomobilindeki aramada 2 kilo 619 gram esrar, 46,18 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: AA
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