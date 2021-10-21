Şüphelinin ev ve otomobilindeki aramada 2 kilo 619 gram esrar, 46,18 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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