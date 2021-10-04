Son dakika haberi... Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğretmen 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğretmen 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merve Boz kullandığı 06 DC 1195 plakalı otomobil, Mardin-Şanlıurfa kara yolunun Boyaklı Mahallesi mevkisinde Kamuran Uluç idaresindeki 63 SH 297 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan, Beşbudak ve Tepecik ilkokullarında öğretmenlik yapan sürücü Merve Boz ile Canan Tunç Delen, Sena Günenç ve Ömer Bozkurt ile kamyonette bulunan Hebat, Eda ve Yüsra Tokay yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.