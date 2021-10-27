Son dakika haberi: OTOMOBİLİ ÇİZİLDİĞİ İÇİN TARTIŞTIĞI SİTE GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Konya'da otomobilinin sağ kapısı çizilen Ahmet Ü. (32), görevini yapmadığı gerekçesiyle tartıştığı site görevlisi 2 çocuk babası Adem Topbaş'ı (24) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün saat 21.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokakta bir sitede meydana geldi. Ahmet Ü., oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti. Bunun üzerine öfkelenen Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin?" diye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ahmet Ü., sustalı bıçağının açılmaması üzerine Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp, saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralanan Topbaş, kaçarak site bahçesindeki bir bakkala sığındı. Kanlar içinde yere yığılan Topbaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Topbaş'ın 4 yaşında kızı ve 30 günlük bir oğlunun olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ahmet Ü. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Site sakinleri, Ahmet Ü. ve Adem Topbaş'ın site bahçesinde sürekli sohbet edip, çay içtiklerini söyledi. Bekir Candan, "Arabada çizik olduğunu söylemiş. 'Güvenlik kamerasına bakalım' denilmiş. Sonra bıçaklaşma olmuş. Aşağıda kan izleri var. Bakkala doğru gitmişler." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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