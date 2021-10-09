Son dakika haberi: Otomobilin motorundan kurtarılan kediye askerler sahip çıktı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, girdiği otomobilin motor bölümünde sıkışan ve itfaiyecilerin uzun uğraşlarıyla kurtarılan yavru kediyi askerler sahiplendi.

Siteden çıkan ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, motor kısmından kedi sesi geldiğini duyunca Diyarbakır-Elazığ yolundaki 7'nci Kolordu Komutanlığı önünde aracını durdurdu. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayan sürücü, itfaiye ekibine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, uzun uğraşlar sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, daha sonra Kolordu Komutanlığı nizamiye kapısında görevli askerlerce teslim alındı.

Yavru kediyi kurtarmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen itfaiye eri Abdullah Bağırtan, "Kurtardığımız kediyi nizamiyedeki askerler istedi. Onlara verdik, sahipsiz kalmamaları için birilerine bırakmamız gerekiyor" dedi.

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