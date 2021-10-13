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Son dakika haberi: Özel yetenekli çocuklara özel 25 yeni sınıf açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Özel yetenekli çocuklara özel 25 yeni sınıf açıldı

13.10.2021 14:32
Son dakika haberi: Özel yetenekli çocuklara özel 25 yeni sınıf açıldı

Son dakika haberler: Turkcell, özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Zeka Gücü' projesi kapsamında, Türkiye'ye 25 yeni teknoloji sınıfı kazandırdığını duyurdu.

Turkcell, özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Zeka Gücü' projesi kapsamında, Türkiye'ye 25 yeni teknoloji sınıfı kazandırdığını duyurdu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu'nun ev sahipliğinde Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) gerçekleştirilen toplu açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar ve Düzce Valisi Cevdet Atay katıldı.

Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırmak ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmelerine destek olmak amacıyla başlattığı 'Zeka Gücü' projesi bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce BİLSEM'de gerçekleştirilen tören ile Türkiye genelinde hizmete giren 25 yeni sınıfın toplu açılışı yapıldı.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Düzce Valisi Cevdet Atay, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yetenek ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu'nun yanı sıra BİLSEM öğretmen ve öğrencileri katıldı.

SINIFLAR TEKNOLOJİK İMKANLAR İLE DONATILDI

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Zeka Gücü Projesi, Endüstri 4.0'ın şekillendireceği geleceğin dünyasına hazırlık noktasında ülkemizde ve dünyada sayılı projelerden biri olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımıza eğitim verilen Zeka Gücü Teknoloji Sınıflarını, dizüstü bilgisayardan 3B yazıcıya, akıllı tahtadan elektronik ve robotik kodlama setlerine değin çok geniş teknolojik imkanlar ile donattık.  Öğrencilerimiz bu sınıflarda yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alarak yeni projeler geliştiriyorlar. Ülkemize fayda sağlamak amacıyla Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, en doğusundan en batısına şimdiye kadar 42 şehirde açtığımız 70 Zeka Gücü sınıfı ile ulaştığımız 200 bin öğrencimizin teknoloji eğitimlerine destek vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli ileri teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla bu sınıflarımızın sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz."

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİLECEK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar ise törende yaptığı konuşmada "Özel yetenekli öğrencilerin bilişim alanında yetkin, araştırma yapmaya istekli olmaları, alandaki yenilik ve teknolojileri takip etmeleri ve bu teknolojilere vakıf olmaları amacıyla Turkcell ile iş birliğinde yürüttüğümüz 'Zeka Gücü Projesi' kapsamında açılan yeni sınıfların katılımı için burada bulunuyoruz. Değişen ve gelişen eğitim sistemlerinde özel yetenekli öğrenciler için oluşturulacak ders materyalleri ve atölye standartları onların ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olmalı. Turkcell'in katkısıyla ülkemizin eğitim-öğretim süreci standartlaşmış ve kalitesi artırılmış oluyor. Bu çalışmaların uzun vadede ülkemiz için katkısının büyük olacağı kanaatindeyiz. Hayata geçirilen teknoloji sınıfları, ülkemizin dört bir tarafında öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Bu süreçte emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

42 İLDE 70 TEKNOLOJİ SINIFI

Turkcell'in 'Zeka Gücü' projesi kapsamında son olarak açılışı yapılan 25 yeni sınıf ile birlikle toplam teknoloji sınıfı sayısı 42 ilde 70'e ulaştı. Ayrıca Zeka Gücü mobil uygulamasıyla da öğrenciler, 26 farklı dersin eğitim içeriklerine online olarak her yerden ulaşabiliyor. Bununla birlikte öğrenciler, http://www.zekagucu.com.tr adresinden de eğitimler alabiliyor. Zeka Gücü Eğitim Portalı'nda Türkiye'deki tüm öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Oyun Geliştirme, Yapay Zeka, Akıllı Ev, Derin Öğrenme gibi eğitim içerikleri yer alıyor.

8 MİLYON SAYFAYI AŞKIN İÇERİK GÖRÜNTÜLENDİ

Zeka Gücü Eğitim Portalı'nda, bugüne dek 8 milyondan fazla sayfa eğitim içeriği görüntülendi. Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında 70 bin öğrenci, kodlama ve teknoloji eğitimi aldı. Sınıflarda eğitim alan öğrencilere bugüne kadar 400 bin saat çevrimiçi robotik ve kodlama eğitimleri verildi.

Bugüne kadar 150 bin aile, 200 bin öğrenci ve eğitimciye erişen 'Zeka Gücü' projesi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şimdiye kadar 400'ün üzerinde ödül kazandı.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, milli eğitim bakanlığı, Bülent Aksu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Özel yetenekli çocuklara özel 25 yeni sınıf açıldı - Son Dakika


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