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Son dakika haberi! ÖZLER'İ KAYNAR SUYLA İŞKENCE YAPIP, BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORMANDA YAKMIŞLAR - Son Dakika

Son dakika haberi! ÖZLER'İ KAYNAR SUYLA İŞKENCE YAPIP, BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORMANDA YAKMIŞLAR

16.10.2021 11:18

Son dakika haberi: İZMİR'de, 3 sene önce öldürülen Özler Yörük'ün (33) cinayet şüphelisinin, kendisine fuhuş yaptırdığı ileri sürülen, eski erkek arkadaşı Olcay Altundağ (31) olduğu belirlendi.

İZMİR'de, 3 sene önce öldürülen Özler Yörük'ün (33) cinayet şüphelisinin, kendisine fuhuş yaptırdığı ileri sürülen, eski erkek arkadaşı Olcay Altundağ (31) olduğu belirlendi. Altundağ ve beraberindekilerin, Yörük'ün üzerine kaynar su dökerek, 3 gün boyunca işkence yaptığı tespit edildi. Boğularak öldürüldükten sonra ormanda yakıldığı saptanan Yörük cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden, başka suçtan cezaevinde bulunan Altundağ ile 4 kişi tutuklandı.

Bornova'ya bağlı Çamkule Mahallesi 4709 Sokak'ta, 8 Aralık 2018'de, futbol sahasının yakınında hareketsiz yatan biri olduğuna yönelik polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak yaptıkları kontrolde, hareketsiz yatan kişinin kadın olduğunu belirledi. Vücudunda ileri derecede yanıklar bulunan ceset, kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MEZAR AÇILDI, 'YENİDEN YÜZLENDİRME' YAPILDI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside kadının, önce boğularak öldürüldüğü ve daha sonra yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılamayınca cansız beden, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Polis ekipleri, kimlik tespiti için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında mezar açıldı ve ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak fotoğraf elde edildi. Bu fotoğraftan yola çıkan polis ekipleri, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucu cansız bedenin, Özler Yörük'e ait olduğu saptandı. Önce boğularak öldürülen ve daha sonra da yakılan Yörük cinayetine ilişkin 12 Ekim 2021'de İzmir'de 5, Malatya'da 1 ve Aydın'da 1 olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI VE YAKINLARI TUTUKLANDI

Operasyonlarda 13 şüpheli, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Başka suçtan cezaevinde bulunan Özler Yörük'ün eski erkek arkadaşı olduğu ve fuhuş yaptırdığı iddia edilen Olcay Altundağ hakkında, bu dosya kapsamında da tutuklama kararı çıkarıldı. Gözaltındaki 7 şüpheli, emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si, adli kontrol şartıyla salıverildi. Altundağ'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi, dosya kapsamında tutuklandı. Altundağ'ın, bir dönem işlediği suçlarla ilgili Özler Yörük ve başka kadın tarafından polise ihbar edildiği ardından yakalandığı ve tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra da Yörük ile kavga ettikleri belirlendi.

3 GÜN BOYUNCA İŞKENCE YAPILMIŞ

Cinayeti itiraf eden şüphelilerin, Özler Yörük'e Buca'daki adreste 3 gün boyunca işkence yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Yörük'ün üzerine kaynar su döktükleri, boğularak öldürülmesinin ardından cesedini halıya sardıklarını ve ormanlık alana götürüp, yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Son dakika haberi! ÖZLER'İ KAYNAR SUYLA İŞKENCE YAPIP, BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORMANDA YAKMIŞLAR
Son dakika haberi! ÖZLER'İ KAYNAR SUYLA İŞKENCE YAPIP, BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORMANDA YAKMIŞLAR
Son dakika haberi! ÖZLER'İ KAYNAR SUYLA İŞKENCE YAPIP, BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORMANDA YAKMIŞLAR
Son dakika haberi! ÖZLER'İ KAYNAR SUYLA İŞKENCE YAPIP, BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORMANDA YAKMIŞLAR

Cinayet, Aralık, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ÖZLER'İ KAYNAR SUYLA İŞKENCE YAPIP, BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORMANDA YAKMIŞLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ÖZLER'İ KAYNAR SUYLA İŞKENCE YAPIP, BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORMANDA YAKMIŞLAR - Son Dakika
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