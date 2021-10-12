Son dakika haberi! Parkta uyuşturucu satan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Parkta uyuşturucu satan şahıs jandarmaya yakalandı
12.10.2021 00:58
Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çocuk parkları çevresinde uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Uysal Parkı'nda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.O. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O'nun yaralama suçundan da arandığı belirlendi. - ANTALYA
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