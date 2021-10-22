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Son dakika haberi | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı

22.10.2021 12:00

Son dakika haberi... Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı Tamire getirilen polis aracını kurşunlamış gibi video çeken şüpheli gözaltında Polis aracıyla görüntü paylaşan şahıs İzmir'de yakalandı İzmir'in Menemen ilçesinde, göçük nedeniyle sanayiye tamire götürülen polis...

Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı

Tamire getirilen polis aracını kurşunlamış gibi video çeken şüpheli gözaltında

Polis aracıyla görüntü paylaşan şahıs İzmir'de yakalandı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, göçük nedeniyle sanayiye tamire götürülen polis aracının videosunu çekerek sosyal medya hesabından "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babamda olsa ezerim" şeklinde paylaşım yapan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, polis aracının videosunu çekerek, "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babamda olsa ezerim" şeklinde paylaşım yapan bir şahsın ihbarı yapıldı.

Sosyal medya hesabından pompalı tüfekle paylaşım yapan şahıs hakkında gelen çokça şikayet üzerine hemen harekete geçildi.

İzmir'de yakalandı

Yapılan araştırmalar neticesinde, sosyal medya hesabından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asarlık Polis Merkezi Amirliği'ne ait resmi ekip aracını kullanarak video çektiği belirlenen M.S. (20), polis ekiplerince İzmir'in Menemen ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, videoda kullandığı pompalı tüfeğe de ekipler tarafından el konulurken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.S. hakkında 'Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı
Son dakika haberi | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı
Son dakika haberi | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı
Son dakika haberi | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı

Menemen, Medya, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı - Son Dakika


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