Son dakika haberi: Polisten kaçan sürücüden silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Osmaniye'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün ikamet ile otomobilinde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Esenevler Mahallesinde seyir halinde olan otomobilden şüphelendi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda otomobil ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kimlik sorgusunda şahsın İ.G. olduğunu belirlendi.

Şahsın ikamet ve otomobilinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 57 adet farklı kalibrede fişek, 9.26 gram metanfetamin ile 4.98 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.G. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler' suçları kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE