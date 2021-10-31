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Son dakika haberi | Rize'de el yapımı ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Rize'de el yapımı ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

31.10.2021 14:43
Son dakika haberi | Rize'de el yapımı ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'de el yapımı 5 ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Rize'de el yapımı 5 ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünde C.K'nın sırt çantasında 3 el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör buldu.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen N.K'ya ait otomobilde yapılan aramada da 2 el yapımı tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan C.K. ve N.K. emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Silah, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rize'de el yapımı ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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