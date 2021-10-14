Üye Girişi
BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının "İnme 112" uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor - Son Dakika

BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının "İnme 112" uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor

14.10.2021 09:15
BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının

Balıkesir'de faaliyete geçirilen "İnme 112" mobil uygulaması sayesinde zaman kazanan sağlık ekipleri, felç geçiren hastalara müdahale ederek tedavi sürecini hızlandırıyor.

Balıkesir'de faaliyete geçirilen "İnme 112" mobil uygulaması sayesinde zaman kazanan sağlık ekipleri, felç geçiren hastalara müdahale ederek tedavi sürecini hızlandırıyor.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, dokuz ay önce Atatürk Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan İnme Merkezi'nde 2 doktor ve 20 personel görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İnme 112 " mobil uygulamasıyla inme riski olan hastalar, en kısa sürede İnme Merkezi'ne naklediliyor.

Önceden bilgi alan İnme Merkezi ekipleri, hasta gelmeden hazır halde bulundukları için tedavi süreci hızlanıyor.

Uygulama sayesinde zaman kazanan ekipler, hızlı bir şekilde anjiyo yöntemiyle de inme geçiren hastayı tedavi ediyor.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde inme geçiren ve yürüme yetisini kaybeden Mustafa Işık (73), 112 Acil Servis ekiplerince İnme Merkezi'ne getirildi.

Burada anjiyo olan Işık, tedavi sonrası iyileşerek sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı.

"10 gün önce buraya felçli geldim, şu an sıhhatime kavuştum"

Mustafa Işık gazetecilere, mutfakta yemeğini yedikten sonra kriz geçirdiğini söyledi.

Işık, durumu fark edince cam kavanozla yere vurarak alt kattaki komşusuna sesini duyurmaya çalıştığını anlatarak, "Allah razı olsun, alt katta oturan ev sahibim geldi. Bende güç kuvvet diye hiçbir şey kalmadı, sağlık ekipleri geldi beni aldı. Daha sonra yoğun bakıma alınmışım. Beyin felci geçirmişim, Allah bin kere razı olsun, doktorlarımız sayesinde ve Allah'ın verdiği şifa ile sıhhatime kavuştum. Allah devletimize zeval vermesin, Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a zeval vermesin, Allah'ın melekleri korusun. Şimdi çok çok iyiyim, arada sırada yürüyüş yapıyorum, refakatçim bana çok iyi bakıyor. 10 gün önce buraya felçli geldim, şu an sıhhatime kavuştum, yürüyebiliyorum." diye konuştu.

-"Beyinde damar tıkanıklığı olduğu zaman saatin dakikaların önemi çok büyük"

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Özcan Kocatürk de AA muhabirine, uzun bir süredir inme ile alakalı görevler aldığını söyledi.

Kocatürk, tıkalı damara çok çabuk bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beyinde damar tıkanıklığı olduğu zaman saatin, dakikaların önemi çok büyük. Her dakika beyin hasar görmeye devam ediyor. Bu tıkalı damarı ne kadar erken sürede açarsak beyindeki hasarlanma duruyor. Burada önemli olan tıkalı damarı uygun sürede en erken şekilde açmaktır. Uygulamanın bize kattığı en önemli şey, biz hastanın bize geleceğini biliyoruz. Yani ilçeden ve kaç kilometreden gelirse gelsin bizi öncesinden bilgilendiriyorlar, biz de hazır oluyoruz."

Mustafa Işık'ın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Kocatürk, ilk geldiğinde konuşmakta zorlandığını ve yüzünde felç olduğunu bildirdi.

Işık'ın beyninde damar tıkanıklığının olduğunu ve anjiyo yaparak tedavi altına aldıklarını söyleyen Kocatürk, "Hastanın damarı uygun bir şekilde açıldı. Ertesi gün de hastanın sol tarafına tekrar kuvvet gelmeye başladı. Şu an için hastamızın durumu iyi. Kardiyak ritim bozukluğu olduğu için normal serviste birkaç gün beklemek zorunda kaldı. Onunla ilgili tedavisine devam ediliyor, felçten eser kalmadı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Acil Tıp Teknisyeni Gülsüm Gökçe de uygulamanın kendilerine çok kolaylık sağladığını dile getirdi.

Gökçe, hastanın inme geçirdiğini anladıkları an, telefonlarından uygulamaya giriş yaparak tedavi sürecini başlattıklarını anlatarak, "Mustafa beyi evinden aldığımızda uygulamaya bilgileri girdiğimiz için hastanemizin bilgisi oldu. Hastayı hastaneye getirdiğimizde inme merkezindeki görevliler bizi karşıladılar. Bu sayede işimiz çok daha kolaylaştı, uygulama sayesinde zaman kazandık ve çok faydalı oldu." dedi.

BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının İnme 112 uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor
BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının İnme 112 uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor
BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının İnme 112 uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor
BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının İnme 112 uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor
BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının İnme 112 uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor

Mustafa Işık, Balıkesir, Mevla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının 'İnme 112' uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor - Son Dakika


Son Dakika

İlk resmi temas! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor 10:11 İlk resmi temas! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı 09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti 09:50 MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı 09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi 09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede 08:17 Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı 07:31 Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor

Son Dakika Haberleri
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
09:52 Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak
09:49 MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti
09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış
09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı
09:19 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
09:12 İstanbul, güne yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor
09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak         
09:52
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
Denizli'de sevgili cinayeti! Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı         
09:09
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
18:06
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 10:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: BALIKESİR - Sağlık Bakanlığının "İnme 112" uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement