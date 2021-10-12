Son dakika haberi: Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 320 sentetik ecza hap, 6,65 gram sentetik uyuşturucu, 3,63 gram metamfetamin ile 0,93 gram esrar ele geçirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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