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Son dakika haberi... Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Son dakika haberi... Samsun'da şüpheli ölüm

04.10.2021 18:34
Son dakika haberi... Samsun'da şüpheli ölüm, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da bir şahıs evinde ölü bulundu.

Samsun'da bir şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen Azmi Çakır'a (47) telefonla ulaşamayan kardeşi Ömer Çakır polisten yardım istedi. Bekçiler ile birlikte eve giden Ömer Çakır, evin giriş kapısının yanında kardeşini ölü buldu. Azim Çakır'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Çakır'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika haberi... Samsun'da şüpheli ölüm

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi, Ömer Çakır, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika


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