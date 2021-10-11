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Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü - Son Dakika

Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü

11.10.2021 17:12

Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü Samsun'da yaslandığı tel örgü bahçe çiti yerinden çıkarak 2 metre yükseklikten sırt üstü apartman bahçesine düşen kadın hastanelik oldu.

Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da yaslandığı tel örgü bahçe çiti yerinden çıkarak 2 metre yükseklikten sırt üstü apartman bahçesine düşen kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesinde oturan 1 çocuk annesi 20 yaşındaki B.A.'nın otururken yaslandığı tel örgü bahçe çiti yerinden çıktı. Bahçe çiti ile birlikte yaklaşık 2 metre yükseklikten sırt üstü yere düşen B.A. yaralandı. Ölümden dönen ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan B.A. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü
Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü
Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü
Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü
Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü
Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü
Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü
Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü
Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü
Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü

İlkadım, Samsun, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaslandığı bahçe çiti yerinden çıktı, sırt üstüe düşen kadın ölümden döndü - Son Dakika
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