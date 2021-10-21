Kayıtlarda, çarpışmanın etkisiyle otobüsteki bazı yolcuların yere düştüğü, bazılarının da kapıya çarptığı görülüyor. Çığlıklar ve bağırışların duyulduğu görüntüde, otobüsün içine toz dolarken, yolcuların ayağa kalkmaya çalıştıkları yer alıyor.

Şanlıurfa'da halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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