Polis kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Av tüfeği de kullanılan kavgada İzzet B. (24) ve Kamuran B. (28) yaralandı.

Ayvanat Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı, iki kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

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