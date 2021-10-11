Son dakika haberi! Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı, iki kişi yaralandı.
Ayvanat Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Av tüfeği de kullanılan kavgada İzzet B. (24) ve Kamuran B. (28) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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