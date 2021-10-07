Son dakika haberi: Şantiye yangınında konteynerler küle döndü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tahliye kanalı işi yapan firmaya ait şantiyede yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tahliye kanalı işi yapan firmaya ait şantiyede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 4 konteyner alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. DSİ tahliye kanalı işi yürüten özel bir firmaya ait şantiyede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın konteynerleri sardı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangına şantiyedeki beton mikserlerinin hortumlarıyla da müdahale edildi. Kısa sürede büyüyen yangın şantiye alanındaki 4 konteyneri sardı. Alevlere teslim olan konteynerler yıkıldı. Ekiplerin uzun çabası sonucu söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı

Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?

Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu

Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı

Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu

Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış