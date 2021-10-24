Üye Girişi
Son dakika haberi: Şehit ailesi, evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı - Son Dakika

Son dakika haberi: Şehit ailesi, evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı

24.10.2021 12:24

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de 3 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'de yaşayan ailesi, oğullarının hatıralarını taşıyan eşya ve fotoğraflarla donattıkları evlerinde, yüreklerindeki evlat acısını hafifletmeye çalışıyor.

Tunceli'de 3 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'de yaşayan ailesi, oğullarının hatıralarını taşıyan eşya ve fotoğraflarla donattıkları evlerinde, yüreklerindeki evlat acısını hafifletmeye çalışıyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında 26 Ekim 2018'de teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düşen Türkel'in ailesi, oğullarının anısını Mersin'in Toroslar ilçesindeki evlerinde yaşatmaya karar verdi.

Sokağı Türk bayraklarıyla donatan şehit ailesi, evlerinin girişine de ay-yıldız figürlerinin yer aldığı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Evi" yazılı tabela astırdı.

Ay-yıldızlı Türk bayrağını bir odalarının tavanına da işleten aile, evlerinin her köşesini evlatlarının fotoğraflarıyla donattı.

Oğullarının odasında evlatlarının hatırasını yaşatmaya çalışan Türkel ailesi, şehit askerin çocukluk fotoğrafları, kıyafetleri, askeri üniformaları ve çok sayıda eşyasının yer aldığı odaya gözü gibi bakıyor.

Şehit ailesi, oğullarının anılarını yaşattıkları odada, yüreklerinde tazeliğini koruyan evlat acısını dindirmeye çalışıyor.

"Oğlumun künyesini gururla taşıyorum"

Anne Sebahat Türkel, AA muhabirine, evladının vatan ve bayrak için mücadele ederken şehit düştüğünü söyledi.

Oğluyla, şehit olmadan bir gün önce telefonla konuştuğunu dile getiren Türkel, "Halimi hatırımı sordu. Sesi çok yumuşak geliyordu. Meğerse komutanları 'Herkes sevdiğini arasın' demiş. Oğlum da beni aramış. Demek ki onun sevdiği benmişim. Hep 'Anne ben şehit olacağım' derdi. İşte erdi muradına." dedi.

Türkel, oğlunun acısını yüreğinin en derinlerinde hissettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Askerden geldikten sonra 'Anne ben uzman olacağım' dedi. 'Oğlum yapma, etme, gitme' dedim. Babasıyla da konuşup 'Ben gitmezsem, o gitmezse bu vatanı kim koruyacak?' dedi. Bu çocuklar seçilmiş insanlar. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, gelecek nesiller güzel günler yaşayabilsin diye kendi bedenlerinden vazgeçiyorlar. Bunun şerefi çok büyük. Ben bu şerefi gururla taşıyorum. Hiçbir zaman altın takamadım ama oğlumun künyesini gururla taşıyorum."

Evladına büyük özlem duyduğunu anlatan anne Türkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odasına girdiğimde elbiselerini kokluyorum. Fotoğraflarına bakıyorum, ayaklarını, ellerini öpüyorum. Bıçakları, bardakları, kumbarası var. Oğlum neyi seviyorsa onlara bakıyorum hep. Namazımı da burada kılıyorum. Bu odada büyük bir iştahla namaz kılıyorum. Sanki oğlum burada gibi çünkü oğlum namaza çok düşkündü. Oğlumun fotoğraflarıyla avunuyorum. Bu fotoğraflar olmasa bir boşluğa düşerim. Her yerde oğlumun fotoğrafları var. Yerim olsa daha çok koyacağım. Bütün eşyaları burada. Oğlumun kestiği tırnağı bile atamam. Oğlumun anılarıyla, onun sevgisiyle yaşıyorum. Var olduğuna inanıyorum. Hayatta o. Sadece dünyada değil. Cennete gitti benim oğlum."

"Eve girdiğimde oğlumun yanına geldiğimi hissediyorum"

Baba Hasan Türkel de oğlunun acısını yaşadığını dile getirdi.

Türkel, oğlunun anısını evin her köşesinde yaşattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlumun her seneidevriyesinde misafirlerimiz gelsin ziyaret etsin, şehitliğin anlamını ve nasıl olduğunu anlasınlar, diye odasında anılarını yaşatıyorum. Eve girdiğimde oğlumun yanına geldiğimi hissediyorum. Evin içinde hep Asım'ın fotoğrafları var. Her oda tamamen fotoğraflarıyla dolu. O fotoğraflarla beraber yaşıyorum. Mermer taşını öperek yaşıyoruz. Biz teni öpemiyoruz. Bir asker gördüğümüz zaman 'Bizim oğlumuz da böyleydi' diyoruz. Çocuğumuzun fotoğraflarıyla yatıp kalkıyoruz. Allah bütün şehit ailelerine sabır versin. Çok zormuş. Bizim derdimizi kimse anlayamaz. Sadece şehit ailesi anlar. Şehit vermek şereftir ama acısına katlanmak çok zor. Bunu sadece yaşayan bilir."

Son dakika haberi: Şehit ailesi, evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı
Son dakika haberi: Şehit ailesi, evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı
Son dakika haberi: Şehit ailesi, evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı
Son dakika haberi: Şehit ailesi, evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı
Son dakika haberi: Şehit ailesi, evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı

Uzman Çavuş, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit ailesi, evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi 12:53 Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi Çin'in büyük planı deşifre oldu! Koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 12:45 Çin'in büyük planı deşifre oldu! Koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler 11:10 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 10:55 Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli 10:29 Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada 10:12 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada İstanbul'da evlerin içerisine kadar girdi! Akrepler öldürülse bile ikiye ayrılıyor, tek ısırığı felç ediyor 10:09 İstanbul'da evlerin içerisine kadar girdi! Akrepler öldürülse bile ikiye ayrılıyor, tek ısırığı felç ediyor

Son Dakika Haberleri
12:55 Bu yumurta diğerlerinden farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için birbirleriyle yarıştılar
12:54 Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi yıktı, Kızıl Meydan bir süre ziyarete kapatıldı
12:53 Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi
12:51 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak
12:50 Dükkanın kamerasında yansıyan ilginç detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
11:48 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var
11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
11:22 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
11:09 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi         
13:19
G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak         
12:52
İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var         
11:49
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira         
10:31
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar         
10:27
Seren Serengil, Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı         
10:10
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 13:28:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şehit ailesi, evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement