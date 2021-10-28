Son dakika haberi: Şehit Çalışkan'ın Samsun'daki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın Samsun'un İlkadım ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Çalışkan'ın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Şehidin 2 aylık eşi Dilek Çalışkan ile annesi Dilek ve babası Recep Çalışkan'ı, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evinin balkonuna ve yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.