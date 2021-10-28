Üye Girişi
Son dakika haberi: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısının ismi kütüphanede yaşayacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısının ismi kütüphanede yaşayacak

28.10.2021 11:30
Son dakika haberi: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısının ismi kütüphanede yaşayacak

Bir son dakika haberine göre Hakkari'de katil Nasuh Çulcu tarafından silahla vurularak şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı, kentteki bir okulun kütüphanesine verildi.

Hakkari'de katil Nasuh Çulcu tarafından silahla vurularak şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı, kentteki bir okulun kütüphanesine verildi. Kütüphanenin ilk misafirleri aynı okulun öğrencileri olurken, öğrenciler şehit Cevher'in oğlu ile olan fotoğrafının önüne karanfil bıraktı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, 13 Temmuz'da Hakkari Polisevi'nde polis memuru tutuklu katil Nasuh Çulcu tarafından hedef gözetilerek silahla vurulmuş, 1'i başından üç kurşunla şehit edilmişti. Hakkari Emniyetinde görevli Komiser Yardımcısı E.Ş.'yi rahatsız ettiği gerekçesi ile hakkında rapor tuttuğu Çulcu tarafından şehit edilen 46 yaşındaki Cevher'in adı, görev yaptığı Hakkari'deki Hacı Salih Şen İlköğretim Okulunda yaşatılacak. Okulda açılan kütüphaneye Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ismi verildi. Kütüphanenin ilk misafirleri yine açılışını yapan öğrenciler ve öğretmenleri oldu.

Katili 5 Kasım'da hakim karşısına çıkacak

Hakkari Hacı Salih Şen İlköğretim Okulundaki kütüphaneyi, okulun 1-A Sınıfı'ndaki öğrencileri ve öğretmenleri birlikte gerçekleştirdi. Kütüphane toplanan kitaplarla doldurulurken, sınıf öğrencileri, iki çocuk babası Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in oğlu ile olan ve kütüphanenin duvarına asılan fotoğrafın önüne karanfiller bıraktı. İki tarafında "Baba Candır" yazılı fotoğrafın önüne karanfil bırakan çocuklar, duvarlara da menfur saldırıda şehit düşen Cevher'in büyük ebatlarda fotoğraflarını astı.

Öte yandan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu, 5 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. - HAKKARİ

Polis Memuru, Hasan Cevher, Hakkari, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısının ismi kütüphanede yaşayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor         
10:28
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin         
08:43
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:35:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısının ismi kütüphanede yaşayacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement