Son dakika haberi: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısının ismi kütüphanede yaşayacak - Son Dakika

Hakkari'de katil Nasuh Çulcu tarafından silahla vurularak şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı, kentteki bir okulun kütüphanesine verildi. Kütüphanenin ilk misafirleri aynı okulun öğrencileri olurken, öğrenciler şehit Cevher'in oğlu ile olan fotoğrafının önüne karanfil bıraktı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, 13 Temmuz'da Hakkari Polisevi'nde polis memuru tutuklu katil Nasuh Çulcu tarafından hedef gözetilerek silahla vurulmuş, 1'i başından üç kurşunla şehit edilmişti. Hakkari Emniyetinde görevli Komiser Yardımcısı E.Ş.'yi rahatsız ettiği gerekçesi ile hakkında rapor tuttuğu Çulcu tarafından şehit edilen 46 yaşındaki Cevher'in adı, görev yaptığı Hakkari'deki Hacı Salih Şen İlköğretim Okulunda yaşatılacak. Okulda açılan kütüphaneye Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ismi verildi. Kütüphanenin ilk misafirleri yine açılışını yapan öğrenciler ve öğretmenleri oldu.

Katili 5 Kasım'da hakim karşısına çıkacak

Hakkari Hacı Salih Şen İlköğretim Okulundaki kütüphaneyi, okulun 1-A Sınıfı'ndaki öğrencileri ve öğretmenleri birlikte gerçekleştirdi. Kütüphane toplanan kitaplarla doldurulurken, sınıf öğrencileri, iki çocuk babası Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in oğlu ile olan ve kütüphanenin duvarına asılan fotoğrafın önüne karanfiller bıraktı. İki tarafında "Baba Candır" yazılı fotoğrafın önüne karanfil bırakan çocuklar, duvarlara da menfur saldırıda şehit düşen Cevher'in büyük ebatlarda fotoğraflarını astı.

Öte yandan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu, 5 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. - HAKKARİ