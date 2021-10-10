Son dakika haberi... Şehit ve yaralılar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Şehit ve yaralılar Türkiye'ye getirildi

KİLİS - Suriye'nin Mera kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan bir Özel Hareket polisi ile 3 polis Türkiye'ye getirildi.

Bugün akşamüzeri devriye görevini yapan Polis Özel Hareket Timi bulunduğu zıhlı araca Suriye'nin Mera kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis özel hareket şehit olurken, 3 polis ise yaralandı. Şehit ve yarılılar, olay yerinden tahliye edilerek, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısından Türkiye'ye getirildi. Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, hastaneye gelerek yarılıların durumları hakkında bilgi aldı. Şehit polis memurunun Cahit Şahin olduğu öğrenildi.