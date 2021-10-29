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Son dakika haberi! Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı

29.10.2021 00:42

Son dakika haber... Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı Kocaeli'de sevgilisini öldüren ve cesedini ticari taksiyle Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne getiren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de sevgilisini öldüren ve cesedini ticari taksiyle Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne getiren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer'i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Gözer'in araçtan inmek istemesi üzerine tokat atarak onu engelleyen Ali Akbaba, silahı çekerek sevgilisi Seyhan Gözer'i başından vurdu. Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, şoförün hastaneye gitmesine de engel oldu. İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, taksi şoförü ve Ali Akbaba gözaltına alındı. Taksi şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli Ali Akbaba da emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayet nedeninin namus meselesi olduğunu söyleyen Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı
Son dakika haberi! Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı
Son dakika haberi! Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı
Son dakika haberi! Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Cinayet, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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