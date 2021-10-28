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Son dakika haberi: Seydişehir'de özel çocukların yetiştirdiği sebzeler hasat edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Seydişehir'de özel çocukların yetiştirdiği sebzeler hasat edildi

28.10.2021 11:06
Son dakika haberi: Seydişehir'de özel çocukların yetiştirdiği sebzeler hasat edildi

Son dakika haber... Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, özel eğitim uygulama okulunda öğrencilerle buluşarak seralarında yetiştirdikleri tarımsal ürünlerin hasadını öğrencilerle yaptı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, özel eğitim uygulama okulunda öğrencilerle buluşarak seralarında yetiştirdikleri tarımsal ürünlerin hasadını öğrencilerle yaptı.

Kaymakam Deniz Pişkin, KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında, Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulunda kurulan tarım serasında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pişkin, öğrencilerin talep isteklerini dinledi, eğitimsel çalışmalarına katıldı.

Öğrenciler tarafından dikimi ve bakımı gerçekleştirilen sebzelerin hasadını da yapan Pişkin, "Özel eğitim uygulama okulu bahçesinde, öğrencilerimize tarımsal uygulamalar yapabilmesi için kurulan serada öğrencilerimiz, öğretmenleri yardımı ile domates, biber, salatalık, marul, maydanoz, sarımsak, pırasa, kavun, karpuz ve çilek yetiştiriyor. KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında öğrencilerimizin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen serada ürünler alınmaya başlanmış. Bugün öğrencilerimizle kıvırcık marul hasadı yaptık. Bu proje ile Özel Eğitim Okulu öğrencilerimiz tohumdan hasada kadar her çeşit bitkiyi yetiştirme fırsatı bulmuşlar. Projenin yürütülmesinde emeği geçem okulumuz idarecileri, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyaretinde Kaymakam Deniz Pişkin'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar eşlik etti.

Deniz Pişkin, Seydişehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Seydişehir'de özel çocukların yetiştirdiği sebzeler hasat edildi - Son Dakika


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