Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 40 gözaltı - Son Dakika

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 40 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele kapsamında 04 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 16 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 20 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. 1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK