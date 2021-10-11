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Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 40 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 40 gözaltı

11.10.2021 13:23
Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 40 gözaltı

Son dakika haber... Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 40 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 40 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele kapsamında 04 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 16 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 20 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. 1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK

Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 40 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 40 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 40 gözaltı - Son Dakika
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