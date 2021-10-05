Polis, silahı kullanan Cemal Ü. ile yanındaki Metin U'yu Zonguldak'ta gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan ekipler, maktul Sami Ç'nin, saat 07.00 sıralarında evinin sokağında yürürken yanına yanaşan bir otomobildeki şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradığını tespit etti.

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