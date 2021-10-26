Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Vatandaş 2022'de akaryakıt zammından böyle korunacak

Son bir hafta! Liste paylaşıldı, WhatsApp artık bu telefon modellerinde çalışmayacak

Bir ilimiz kara teslim! Tipi nedeniyle göz gözü görmüyor, araçlar yollarda kaldı

9 liraya doğru koşuyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün bir zam daha geliyor

Şişli'de seyir halindeki öğrenci servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi alt geçidi çıkışı Mecidiyeköy istikametinde Hasan A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek aracı yolun kenarında durduran sürücü, öğrencileri tahliye ettikten sonra itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Mecidiyeköy istikameti, aracın çekilmesinin ardından tekrar açıldı.