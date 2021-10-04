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Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ - Son Dakika

Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

04.10.2021 17:08
Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ (güvenlik kamerası görüntüleri)Haber-Kamera Hasan YILDIRIM-Özgür ERENİSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ'de yokuş aşağıya kayan kamyonet, park halindeki iki otomobile çarparak yan yattı.

ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ (güvenlik kamerası görüntüleri)

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM-Özgür ERENİSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ'de yokuş aşağıya kayan kamyonet, park halindeki iki otomobile çarparak yan yattı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazada bir kişi yaralanırken sokak savaş alanına döndü. Kaza, Şişli Sarı Çiçek sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkan kamyonet yokuş aşağıya kayarak park halindeki 2 otomobil, aydınlatma direği ve telefon hattına çarptı. Kazada iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kamyonette bulunan Veli Karakoç tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

YOKUŞ YUKARI ÇIKARKEN FRENİ PATLAMIŞ

Mahalle sakini Onur Çetintaş'tan Kamyonet yokuş yukarı çıkarken freni patlamış. Park halindeki iki otomobile çarpmış. Bir otomobil apartman boşluğuna düşmüş. Bir kişi hafif yaralanmış dedi. Şengül Odabaş Biz sesi duyduk. Dışarı çıkınca bu hali gördük. Çok korktuk. Şoföre üzüldük. Vatandaşlar şoförü kamyonetten dışarı çıkardılar. Daha sonra ambulans geldi hastaneye götürdü. İki aracın biri apartman boşluğuna düşmüş diğeri de yan tarafa. İyi ki kaza sırasında orada kimse yokmuş. Burası işlek bir yol. Aslında tek yön ama dinleyen yok. Her taraftan giriyorlar diye konuştu.

EK görüntüler

Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kamyonetin kayması

-Araçlara çarpması

Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ - Son Dakika
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