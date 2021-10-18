Son dakika haberi... Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yaşlılıkla ilgili bilimsel araştırmalar yapılacak - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğu bildirildi.

Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hastaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkezde, üniversite disiplini altında yaşlılıkla ilgili bilimsel araştırmalar yapacaklarını, bu amaçla bilimsel toplantı, kurs, kongre ve seminerler düzenleneceğini belirtti.

Yaşlılara, yaşlı yakınlarına ve farklı disiplinlerde faaliyette bulunan meslek gruplarına danışmanlık hizmeti verileceğini de aktaran Hastaoğlu, "Bu amaçlara ilave olarak, topluma yaşlılık farkındalığı kazandırmak, bilimsel araştırmalar ve raporlar yayımlamak, paneller, konferanslar, kongreler düzenlemek de faaliyet alanlarımız arasında sayılabilir." ifadelerini kullandı.