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Son dakika haberi! Sivas'ta mevsimlik işçilerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Sivas'ta mevsimlik işçilerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu

18.10.2021 19:10
Son dakika haberi! Sivas'ta mevsimlik işçilerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu

Son dakika haberi: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu.

Vali Salih Ayhan'ın talimatıyla kurulan 2 çadırda, 10 öğrenci eğitim görmeye başladı.

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğrencileri ziyaretinde yaptığı açıklamada, her çocuğun eğitim ve öğretimi hak ettiğini belirterek, "Biz de Valimiz Salih Ayhan'ın talimatı ve Kaymakamımız Gökhan Dolaş'ın desteğiyle öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgede iki eğitim çadırı oluşturduk ve öğretmen görevlendirmesi yaptık. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını da gidererek çadırları eğitime hazır hale getirdik." dedi.

Ergen, ailelerin işlerini bitirip ilçeden ayrılacakları güne kadar çocuklarının bu çadırlarda eğitim ve öğretime devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Salih Ayhan, Şarkışla, Sivas, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sivas'ta mevsimlik işçilerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sivas'ta mevsimlik işçilerin çocukları için eğitim çadırları oluşturuldu - Son Dakika
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