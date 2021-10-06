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Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti

06.10.2021 19:47
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 236 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 438 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 236 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 438 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 6 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 438 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 oldu. Bir günde toplam 358 bin 64 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 413 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,46 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekanlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Kırklareli, Türkiye, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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