Son dakika haberi! Sosyal mesafeyi unuttular, film seyreder gibi kazayı izlediler - Son Dakika

Sosyal mesafeyi unuttular, film seyreder gibi kazayı izlediler

Karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

KASTAMONU - Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşlar ise sosyal mesafeyi unutarak meydana gelen kazayı film Seyreder gibi izledi.

Kaza, Kastamonu Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 74 DA 714 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen C. 'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Gülşen Gülşen C., yere düştü. Olayı gören vatandaşlar ise sosyal mesafeyi unutarak, acılar içinde yatan yaralıyı izledi.

Gülşen C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.