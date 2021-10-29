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Son dakika haberi | Soyguncunun öldürdüğü kuyumcu çalışanının eşi ve oğlunun feryatları yürek dağladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Soyguncunun öldürdüğü kuyumcu çalışanının eşi ve oğlunun feryatları yürek dağladı

29.10.2021 12:28
Son dakika haberi | Soyguncunun öldürdüğü kuyumcu çalışanının eşi ve oğlunun feryatları yürek dağladı

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da kuyumcuya giren kar maskeli şüphelinin işyerine girer girmez kuyumcu çalışanını silahla vurup ölümüne sebep olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da kuyumcuya giren kar maskeli şüphelinin işyerine girer girmez kuyumcu çalışanını silahla vurup ölümüne sebep olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen kuyumcu çalışanının öldüğünü duyan eşinin 'ölmedi deyin ne olur' feryatları ile küçük yaştaki oğlunun gözyaşları yürekleri dağladı.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ün (49), işyerini açtıktan bir müddet sonra bir elinde spor çanta diğerinde silah bulunan maskeli bir şahıs geldi. İçeriye girdiği sırada silahını Gür'e doğrultan şüpheli, birkaç kez ateş ederek vurdu. İddiaya göre ardından yaklaşık 2 kilogram altını alan zanlı, ticari bir taksiyle olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kuyumcuya gelen sağlık ekipleri, Gür'ün hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

'Ölmedi deyin ne olur'

Olayı duyup işyerine gelen kuyumcu çalışanının eşi ve küçük yaştaki oğlu, ölüm haberini alır almaz gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan acılı eşin 'Ölmedi deyin ne olur' sözleri ile küçük yaştaki oğlunun gözyaşları, yürekleri dağladı.

Polis aracına yaslanıp olan biteni izlediler

Polis ekipleri incelemesini sürdürürken, çevredeki meraklı vatandaşların olan biteni izleyiş şekli dikkat çekti. Kuyumcu etrafına toplanan kalabalıktan bazı vatandaşların ekip otosuna yaslanıp ekiplerin çalışmasını izlediği görüldü. 2 çocuk babası Abuzer Atakan Gür'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Cinayete ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kar maskeli şüphelinin işyerine girdiği sırada silahını doğrultup ateş etmesi ve ardından kuyumcu çalışanını yere düşmesi görüntülere yansıdı. - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Soyguncunun öldürdüğü kuyumcu çalışanının eşi ve oğlunun feryatları yürek dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Soyguncunun öldürdüğü kuyumcu çalışanının eşi ve oğlunun feryatları yürek dağladı - Son Dakika
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