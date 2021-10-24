Son dakika haberi | SSB Başkanı Demir paylaştı: "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız Şimşek, artık vurmaya karar verdi"

Son dakika haberine göre SSB Başkanı Demir paylaştı: "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız Şimşek, artık vurmaya karar verdi" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze 'ŞİMŞEK'i paylaştı.

SSB Başkanı Demir paylaştı: "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız Şimşek, artık vurmaya karar verdi" ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze 'ŞİMŞEK'i paylaştı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Demir, otonom füze sistemi 'ŞİMŞEK' hakkında yaptığı paylaşımda, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler TUSAŞ Tebrikler ROKETSAN" ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı

Performansları maliyetlerini kurtarmadı! Fatih Terim, Feghouli ve Luyindama'nın üstünü çizdi

Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar

Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi

Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi

AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek

Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar