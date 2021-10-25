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Son dakika haberi... Sudan'daki darbe karşıtı protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Sudan'daki darbe karşıtı protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti

25.10.2021 19:51
Son dakika haberi... Sudan'daki darbe karşıtı protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Sudan'da sabah saatlerinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sudan'da sabah saatlerinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sudan'da sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etti. Ordu ise protestoları bastırmak için orantısız güç kullandı. Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, darbe karşıtı protestolarda en az 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği ve en az 80 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan yaptığı açıklamada, geçici hükümetin feshedildiğini belirtmiş, Sudan'da olağanüstü hal ilan edilerek anayasadaki bazı maddelerin de askıya alındığını duyurmuştu. Burhan, "Silahlı kuvvetler, iktidarı seçilmiş sivil bir hükümete teslim edene ve demokratik geçiş tamamlanana kadar yönetimde kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Burhan, geçiş hükümeti tarafları arasındaki ayrılığın çatışmaya dönüştüğünü belirterek, çatışmanın ülkenin güvenlik ve barışını tehdit ettiğini vurgulamıştı.

Dokuz maddelik OHAL kararnamesi ile Sudan'ın iyileştirilmesi için eklenen 2019 darbe süreciyle ilgili alınan tüm maddelerin geçerli olacağı, darbe hükümeti yönetimi süresince 11, 12, 15, 16, 24(3), 71, 72 sayılı anayasa maddelerinin kesin taahhütle kaldırılacağı ifade edildi. Kararnamede, geçici hükümetin feshedileceği ve kabinenin iyileştirileceği, eyalet valileri ile bakanlık müsteşarlarının bundan muaf tutulacağı aktarıldı. Şehir valiliklerine müdürler görevlendirileceği belirtilen kararnamede, yetkilendirme komitesinin yetkisinin durdurulacağı bildirildi.

Sudan'da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Bugün yaşanan askeri hareketlilik, sivil ve askeri liderler arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi. - HARTUM

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sudan'daki darbe karşıtı protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sudan'daki darbe karşıtı protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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