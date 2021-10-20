Sudan'ın batısında meydana gelen trafik kazasında 5 gazeteci yaşamını yitirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Mevlid Kandili kutlamaları dolayısıyla Güney Darfur eyaletinden Batı Darfur eyaletine giden gazetecileri taşıyan otobüs Nirtiti bölgesinde ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi
Kazada 5 gazeteci öldü, 7 gazeteci yaralandı.
Yaralı basın mensupları hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Sudan'daki trafik kazasında 5 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika