Haber-Kamer: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - Ataşehir'de havalandırmak için balkona çıkartılan "Paşa" adındaki sultan papağanı açık bırakılan kafesinden kaçtı. Sevinç ailesi kaçan papağanı yakalamak için seferber olurken, çam ağacında görülen papağan itfaiyenin merdiven aracı yardımıyla indirildi. Papağan sahibi Salih Sevinç "24 saat beraberiz,O giderse ben bittim" diye konuştu.

İçerenköy Mahallesi'nde havalandırmak için evin balkonuna çıkarılan sultan papağanı açık bırakılan kafesinden kaçtı. Önce yan binanın çatısına konan papağan, daha sonra sokaktaki bir çam ağacına kondu. 'Paşa' ismi konulan papağanın sahibi Sevinç ailesi kaçan papağanı yakalamak için seferber oldu. Salih Sevinç elindeki kafes ile bir süre papağanın inmesi için uğraştı. Başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ataşehir İtfaiye İstasyonu'ndan merdiven aracı ihbar edilen adrese geldi. Salih Sevinç bir itfaiye eri ile birlikte sepete binerek papağan yakalamaya çalıştı. Oğlu Eren Sevinç'de aşağıdan merdiven aracındaki babasını yönlendirdi. Dalların arasında yeri tespit edilen papağan yakalanarak kafesine kondu.

"YAKLAŞIK 3 BUÇUK SENEDİR BİZİMLE BİRLİKTE"

Salih Sevinç "3 buçuk senedir, gece de benimle 24 saat benimle. O giderse ben bittim. Gerçek söylüyorum bunu, onu kaybedersem benim psikolojim gider. Hiçbir hayvanı eve sokmam. Bunun değeri bambaşka. Kızımla biz bakıyoruz. Onun da haberi yok. Duyarsa halimiz berbat olur. Balkonda seviyordum, kafesin kapağı açık kaldı. Normalde kaçmazdı. Bir anda aklım yerinden gitti. Sabahtan beri peşindeyim. Şu anda buradaki ağaçta takip ediyoruz. İtfaiye gelip yardımcı olursa, elime geliyor kaçmaz benden" diye konuştu.

"NİYE KAÇTIN OĞLUM"

Sevinç ailesi papağanın yakalanmasına yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Papağını yakalayan Salih Sevinç öperek kafesine koyduktan sonra "Yoruldun mu? Niye kaçtın oğlum" dedikten sonra evine götürdü.