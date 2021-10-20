78 gün yoğun bakımda kaldı, pompalı tüfekle vuruldu, boğulma tehlikesi geçirdi, elektrik çarptı...Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı 'kedi' oldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Övet, 7 yaşından beri geçirdiği türlü kazalar yüzünden 7 kez ölümden döndü. En son 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 78 gün yoğun bakımda kalan ve 3 yıl evinde yatalak kaldıktan sonra ayağa kalkmasında en büyük destekçisi olan Şeyda Hanım ile evlenerek 2 kız çocuğu babası olan Mehmet Övet'e çevresindekiler 'kedi' lakabı taktı. Durumdan şikayetçi olmayan ve hayatta kalmanın mutluluğu ile yaşama dört elle sarılan Mehmet Övet, şimdi mısır satarak hayatını ve evinin nafakasını kazanmaya çalışıyor.

Defalarca yüksekten düştü, denizde boğuldu, kurşunlandı, elektrik çarptı, trafik kazası geçirdi ama yaşama sıkı sıkı tutundu. Geçirdiği kazalardan sonra yüzde 79 engelli raporu olan Mehmet Övet şimdi Marmaris Plajında bir mısır tezgahı işletiyor.

"Sky Memed olarak biliniyordu şimdi 'Kedi' olarak biliniyor"

Arkadaşları tarafından 'Kedi' lakabı takılan Mehmet Övet ağır trafik kazası geçirmeden önce elektrik elektronik işleri ile uğraşıyordu. O zamanlar yaptığı işten dolayı lakabı Sky Mehmet olan lakabı geçirdiği kazalardan sonra 'Kedi' oldu.

7 yaşında ilk kazasını geçirdi devamı arka arkaya geldi

Mehmet Övet "Yedi kez ölümden dönmem büyük bir şans. 6-7 yaşlarında arkadaşlarımla oynarken yaklaşık 7 metre yükseklikten kafa üstü düştüm, sonra iskelede yüzerken Rodos'a gidip gelen büyük paletli gemilerin altındaki midyeler bedenimi kesti nefes alamadım 9 metre derinlikten beni çıkardıklarında kalbim durmuştu, gemide olan bir doktor beni tekrar hayata döndürdü. Asansör boşluğunda merkezi sistem elektrik takarken çarpılıp düşmüşüm hastanede kendime gelmişim. Pompalı tüfek ile 15 kurşun yedim beşi hala bedenimde. Motosikletle giderken bir araç arkamdan çarptı 78 gün yoğun bakımda kaldım. Yatalak kaldım. Sonra tekrar ayağa kalktım" diyerek çocukluğundan bu yana sürekli kazalar yaşadığını ve 7 yaşından 36 yaşında kadar 7 kez ölümden döndüğünü söyledi.

Yaşadıklarının komedi ile korku filmi gibi bir şey olduğunu belirten Mehmet Övet, "Vücudumda kurşun da kaldı, midye kesikleri, elektrik çapması yanıkları, trafik kazasının hasarları ve ameliyat izleri var. Koltukaltımda, göbeğimin altında kesikler var, kurşun yaraları var, boğazımda nefes için açtıkları deliğin izi var çoğu yerimde yaşadığım kazaların izlerini taşıyorum" diye konuştu.

Talihsiz kazaları geçirdiği zamanlarda bekar olan Mehmet Övet'in kendisini hayata bağlayan ve şimdi Lina ve Mila isimli kızlarının annesi Şeyda hanım ile evlendiğini belirterek "Elektronik tamir işleri ve çanak anten montajı yaparken de üç kez çatıdan kafa üstü yere çakıldım. 2012 yılında geçirdiğim kazada 78 gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi Marmaris Belediyesi Başkanı Mehmet Oktay sayesinde bir mısır tezgahı açtım hayattayım ve nafakamı kazanıyorum. Yoğun bakımda 78 gün kalınca arkadaşlarım 'artık yaşamaz mekanı cennet olsun' demişler. Şimdi mekanım burası deniz arkamda cennet gibi yerdeyim. Allah Mehmet Oktay'dan razı olsun. Arkadaşlarım çok dalga geçiyorlar 'kedi canlı diyorlar 9 canın vardı 7 si gitti' diyorlar, sky Mehmet lakabım oldu kedi" şeklinde konuştu.

Çocukluk arkadaşı Övet'i anlattı

35 yıllık çocukluk arkadaşı Hayri Şener "Çocukluk arkadaşıyız birlikte büyüdük Mehmet ile, yaşadıkları kazalardan sonra ona 'kedi' diyoruz. 7 canı gitti 2 si kaldı diyoruz. Artık ailesi var çocukları var Allah onlara bağışlasın. Tekne olayında birlikteydik 7 yaşlarındaydı birlikte daldık sonra o çıkmadı çok korkmuştuk ama şükür hayatta" sözleri ile Mehmet Övet'i anlattı.

Eski arkadaşlarından Mehmet Ali Öner "Valla 19 metreden bile düşse ölmez, Allah-u Teala ona öyle bir can vermiş. En son kazasında bu artık tamam öldü dedik ama aramıza döndü şükür. Hayatında hiç şans oyunu oynamayan Mehmet Övet en büyük şansının böyle olaylardan sağ çıkmak olduğunu söyleyerek kızlarının büyümesini görmeyi istediğini, ailesi ve kızları için yaşadığını belirtti.