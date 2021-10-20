Üye Girişi
Son dakika haberi | Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı 'kedi' oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı 'kedi' oldu

20.10.2021 20:39
Son dakika haberi | Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı 'kedi' oldu

Gelen son dakika haberine göre 78 gün yoğun bakımda kaldı, pompalı tüfekle vuruldu, boğulma tehlikesi geçirdi, elektrik çarptı.

78 gün yoğun bakımda kaldı, pompalı tüfekle vuruldu, boğulma tehlikesi geçirdi, elektrik çarptı...Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı 'kedi' oldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Övet, 7 yaşından beri geçirdiği türlü kazalar yüzünden 7 kez ölümden döndü. En son 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 78 gün yoğun bakımda kalan ve 3 yıl evinde yatalak kaldıktan sonra ayağa kalkmasında en büyük destekçisi olan Şeyda Hanım ile evlenerek 2 kız çocuğu babası olan Mehmet Övet'e çevresindekiler 'kedi' lakabı taktı. Durumdan şikayetçi olmayan ve hayatta kalmanın mutluluğu ile yaşama dört elle sarılan Mehmet Övet, şimdi mısır satarak hayatını ve evinin nafakasını kazanmaya çalışıyor.

Defalarca yüksekten düştü, denizde boğuldu, kurşunlandı, elektrik çarptı, trafik kazası geçirdi ama yaşama sıkı sıkı tutundu. Geçirdiği kazalardan sonra yüzde 79 engelli raporu olan Mehmet Övet şimdi Marmaris Plajında bir mısır tezgahı işletiyor.

"Sky Memed olarak biliniyordu şimdi 'Kedi' olarak biliniyor"

Arkadaşları tarafından 'Kedi' lakabı takılan Mehmet Övet ağır trafik kazası geçirmeden önce elektrik elektronik işleri ile uğraşıyordu. O zamanlar yaptığı işten dolayı lakabı Sky Mehmet olan lakabı geçirdiği kazalardan sonra 'Kedi' oldu.

7 yaşında ilk kazasını geçirdi devamı arka arkaya geldi

Mehmet Övet "Yedi kez ölümden dönmem büyük bir şans. 6-7 yaşlarında arkadaşlarımla oynarken yaklaşık 7 metre yükseklikten kafa üstü düştüm, sonra iskelede yüzerken Rodos'a gidip gelen büyük paletli gemilerin altındaki midyeler bedenimi kesti nefes alamadım 9 metre derinlikten beni çıkardıklarında kalbim durmuştu, gemide olan bir doktor beni tekrar hayata döndürdü. Asansör boşluğunda merkezi sistem elektrik takarken çarpılıp düşmüşüm hastanede kendime gelmişim. Pompalı tüfek ile 15 kurşun yedim beşi hala bedenimde. Motosikletle giderken bir araç arkamdan çarptı 78 gün yoğun bakımda kaldım. Yatalak kaldım. Sonra tekrar ayağa kalktım" diyerek çocukluğundan bu yana sürekli kazalar yaşadığını ve 7 yaşından 36 yaşında kadar 7 kez ölümden döndüğünü söyledi.

Yaşadıklarının komedi ile korku filmi gibi bir şey olduğunu belirten Mehmet Övet, "Vücudumda kurşun da kaldı, midye kesikleri, elektrik çapması yanıkları, trafik kazasının hasarları ve ameliyat izleri var. Koltukaltımda, göbeğimin altında kesikler var, kurşun yaraları var, boğazımda nefes için açtıkları deliğin izi var çoğu yerimde yaşadığım kazaların izlerini taşıyorum" diye konuştu.

Talihsiz kazaları geçirdiği zamanlarda bekar olan Mehmet Övet'in kendisini hayata bağlayan ve şimdi Lina ve Mila isimli kızlarının annesi Şeyda hanım ile evlendiğini belirterek "Elektronik tamir işleri ve çanak anten montajı yaparken de üç kez çatıdan kafa üstü yere çakıldım. 2012 yılında geçirdiğim kazada 78 gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi Marmaris Belediyesi Başkanı Mehmet Oktay sayesinde bir mısır tezgahı açtım hayattayım ve nafakamı kazanıyorum. Yoğun bakımda 78 gün kalınca arkadaşlarım 'artık yaşamaz mekanı cennet olsun' demişler. Şimdi mekanım burası deniz arkamda cennet gibi yerdeyim. Allah Mehmet Oktay'dan razı olsun. Arkadaşlarım çok dalga geçiyorlar 'kedi canlı diyorlar 9 canın vardı 7 si gitti' diyorlar, sky Mehmet lakabım oldu kedi" şeklinde konuştu.

Çocukluk arkadaşı Övet'i anlattı

35 yıllık çocukluk arkadaşı Hayri Şener "Çocukluk arkadaşıyız birlikte büyüdük Mehmet ile, yaşadıkları kazalardan sonra ona 'kedi' diyoruz. 7 canı gitti 2 si kaldı diyoruz. Artık ailesi var çocukları var Allah onlara bağışlasın. Tekne olayında birlikteydik 7 yaşlarındaydı birlikte daldık sonra o çıkmadı çok korkmuştuk ama şükür hayatta" sözleri ile Mehmet Övet'i anlattı.

Eski arkadaşlarından Mehmet Ali Öner "Valla 19 metreden bile düşse ölmez, Allah-u Teala ona öyle bir can vermiş. En son kazasında bu artık tamam öldü dedik ama aramıza döndü şükür. Hayatında hiç şans oyunu oynamayan Mehmet Övet en büyük şansının böyle olaylardan sağ çıkmak olduğunu söyleyerek kızlarının büyümesini görmeyi istediğini, ailesi ve kızları için yaşadığını belirtti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı 'kedi' oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DSÖ'den endişelendiren korona raporu: Türkiye, İngiltere ve Rusya'da vakalar artıyor 20:35 DSÖ'den endişelendiren korona raporu: Türkiye, İngiltere ve Rusya'da vakalar artıyor Müge Anlı'da ikinci Palu dosyası! Kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapmışlar 20:02 Müge Anlı'da ikinci Palu dosyası! Kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapmışlar YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı 19:20 YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı
Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim 19:03 Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı 18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları 17:37 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 16:06 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı 15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
18:21 Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
18:06 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
17:37 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı
17:36 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Rusya'da çılgın maç! Leicester City'nin forveti attığı gol sayısıyla tarihe geçti Rusya'da çılgın maç! Leicester City'nin forveti attığı gol sayısıyla tarihe geçti         
20:08
Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi         
19:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık         
18:54
Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi         
18:03
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi         
15:51
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 20:43:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı 'kedi' oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement