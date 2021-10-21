Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA 'TORBACI' OPERASYONLARINDA 18 TUTUKLAMA

Son dakika haber... TEKİRDAĞ'da, son bir hafta içerisinde polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 70 şüpheliden 18'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, son bir hafta içerisinde polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 70 şüpheliden 18'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği ve narkotik köpeği Larissa'nın da kullanıldığı son bir hafta içindeki operasyonlarda 100 gram eroin, 38 uyuşturucu hap, 460 gram metamfetamin, 75 gram bonzai, 950 gram esrar, 16 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 875 TL ele geçirildi, 70 kişi gözaltına alındı. 18 TUTUKLAMA Şüphelilerden 41'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Son Dakika

Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun

Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle

Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki

Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü

Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti