Tekirdağ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonunda: 17 tutuklama - Son Dakika

Tekirdağ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonunda: 17 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesind İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tespit edilen, toplam 40 kişiden 17 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli İstanbul ve Kırklareli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği öne sürülen toplam 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı ve tapu senedi sureti ile birlikte dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların ifade alma işlemleri ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

17 kişi tutuklandı

Emniyetteki sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen toplam 40 kişiden adliyeye sevk edilen 23 kişiden 17'si tutuklanırken, 6'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 40 kişiden geriye kalanlar ise emniyette ifadeleri alınıp salıverilirken, firari durumunda olan bir kişinin ise araması sürüyor.