Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke iline bağlı Tel Berrak beldesinde çatıştığı Arap aşireti üyesi 1 sivili öldürdü, 5 sivili de yaraladı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin kuzeyindeki Tel Berrak beldesinde bulunan elektrik santralinden malzeme çalmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristler, bölgedeki Arap aşiretleri mensuplarının engeliyle karşılaştı.
Teröristler, öfkeli halkı dağıtmak için sivillere ateş açtı.
Olayda, Arap aşireti üyesi 1 sivil yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 5 sivil yaralandı.
Aralarında "Bu Hattap" aşireti şeyhinin oğlu Hattap Hasnavi el Hattap'ın da yer aldığı yaralılar, Kamışlı Hastanesi'ne nakledildi.
Arap aşiretler ile YPG/PKK arasındaki gerginlik çatışmaya dönüşürken, terör örgütü çok sayıda teröristi beldeye sevk etti.
Beldede çatışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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