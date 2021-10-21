Üye Girişi
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu

21.10.2021 16:14
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu

Son dakika habere göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye'nin Afrika ile olan ticaret hacmi, 2020 yılında 25 milyar dolara ulaşmış durumda.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye'nin Afrika ile olan ticaret hacmi, 2020 yılında 25 milyar dolara ulaşmış durumda. 2003 yılında 2,1 milyar dolar olan ihracatımız, 2020 yılında 15,2 milyar dolara ulaştı." dedi.

Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı'na katılan Muş, daha sonra Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanı-Dönem Başkanı Jean Lucien Bussa Tongba ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilere verdiği öneme işaret eden Muş, etkinlikte Afrika'nın 45 ülke 4 bölgesinden temsilcilerin bulunduğunu, 3 bine yakın Afrikalı ile Türk iş insanının bir araya geldiğini aktardı.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Muş, şunları kaydetti:

"2003 yılında Afrika ülkeleri ile Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisini başlatarak ekonomik ve ticari ilişkilerimizi dengeli şekilde geliştirmeyi hedeflemiştik. Bu stratejimizin sonucu olarak 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye'nin Afrika ile olan ticaret hacmi, 2020 yılında 25 milyar dolara ulaşmış durumda. 2003 yılında 2,1 milyar dolar olan ihracatımız, 2020 yılında 15,2 milyar dolara ulaştı, 2003 yılında 3,3 milyar dolar olan ithalatımız ise 2020 yılında 10 milyar doları aşmıştır.

Aynı dönemde Afrika'daki Türk yatırımları 6 milyar dolar seviyesini bulmuş, Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen müteahhitlik projelerinin değeri ise 77 milyar dolara ulaşmıştır. İlişkilerimizi daha da geliştirebilmek için Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayımızı 43'e yükseltirken, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26'ya çıkardık. Diğer taraftan, Türk Hava Yolları, kıtada 58 farklı noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Türkiye olarak bizim asıl amacımız, kıta ülkeleriyle eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi temelinde ilişkiler tesis etmek olmuştur. Bu nedenledir ki kara kıtaya olan yaklaşımımız, asla tek taraflı ekonomik saiklerden ibaret olmamıştır, aksine Afrika'nın Türkiye ile el ele kalkınmasını hedeflemiştir."

Bu doğrultuda kıtanın birçok ülkesinde sağlık, altyapı, lojistik ve kadın girişimciliği konularına öncelik verecek şekilde kalkınma odaklı programları desteklediklerini ifade eden Muş, Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Afrikalı dostların yanında olacağını söyledi.

İlişkilerin "kazan-kazan" ilkesi temelinde şekillendirilmeye çalışıldığını, bu ilişkilerin gelecek dönemde de güçlendirileceğini aktaran Muş, Afrika'nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri bulmasına katkı sunulacağını kaydetti.

"Burada yapılacak anlaşmalar ve iş birlikleri ile gelecek dönemle ilgili çok önemli bir ivmeyi yakalamış olacağız"

Mehmet Muş, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı hakkında da bilgi verdi. Toplantı kapsamında 28 mevkidaşı ile bir araya geldiğini bildiren Muş, toplantıya 45 ülke ve bölgesel örgütten farklı düzeylerde katılım olduğunu söyledi.

İkili ve çoklu görüşmelerde ikili ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindiklerini ifade eden Muş, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz toplantıda az önce 'Türkiye-Afrika ortaklığını derinleştirmek' konusunu gündeme aldık. 1 Ocak 2021 tarihinde fiilen yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı'na ilişkin gelişmeleri ülke olarak yakından takip ediyoruz. Bu forum kapsamında da söz konusu Serbest Ticaret Alanı'nın Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliği olanaklarını artıracağını bir kez daha teyit etmiş olduk. Forum kapsamında 2 gün boyunca çok değerli gelişmeler ve görüşmeler olacak. G2B, B2B toplantılar 2 gün boyunca devam edecek. İnanıyorum ki burada yapılacak anlaşmalar ve iş birlikleri ile gelecek dönemle ilgili çok önemli bir ivmeyi yakalamış olacağız."

Muş, etkinlik süresince toplantıların planlandığı şekilde devam edeceğini de bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk 16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı 15:38 Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı 15:34 "Fark etmedim" dediği sevgilisinin üzerinden arabayla bilerek geçtiği tespit edildi
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı 15:08 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son Dakika Haberleri
16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk
15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti
15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
15:07 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı
15:01 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
14:56 Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi?
Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi         
16:05
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti         
15:37
Eşinin döverek öldürdüğü kadının cenazesinde yakını feryat etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşinin döverek öldürdüğü kadının cenazesinde yakını feryat etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
15:17
Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek         
15:04
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 16:17:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement