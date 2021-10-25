Son dakika haberi! Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor, meslektaşları tarafından anıldı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, asistan doktor ve araştırma görevlileri, Ankara'da trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Rümeysa Berin Şen için saygı duruşunda bulundu.

Fakülte önünde bir araya gelen grup, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde asistan doktor olarak görev ve 23 Ekim'de otomobiliyle park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Şen için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Zonguldak BEÜ Araştırma Görevlileri Konsey Başkanı Doktor Barkın Malkoç, yaptığı açıklamada, meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Şen'e Allah'tan rahmet dileyen Malkoç, çalışma şartlarının düzenlenmesini istediklerini dile getirdi.

Çankaya Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'ndan Ahlatlıbel Mahallesi istikametine giden Rümeysa Berin Şen, 23 Ekim'de otomobiliyle park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Tıp fakültesinden yeni mezun olan Şen'in, temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde asistan doktor olarak göreve başladığı, kazanın gece nöbetinden çıkıp otomobiliyle evine gittiği sırada meydana geldiği öğrenilmişti. Şen, dün Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verilmişti.