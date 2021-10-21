Son dakika haberi! Trakya Üniversitesi öğrencisi Dikbıyık, viyolonsel sanatçısı Gary Hoffman'ın eğitimine katıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ece Dikbıyık, ünlü viyolonsel sanatçısı Gary Hoffman'ın masterclass eğitimine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Academy Festival İstanbul projesi kapsamında Türkiye'ye gelen ünlü viyolonsel sanatçısı Gary Hoffman, video performanslarını değerlendirdiği adaylar arasından seçtiği 7 kişi ile masterclass eğitimi gerçekleştirdi.

Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi Ece Dikbıyık da 7 kişi arasında yer alarak Hoffman ile çalışma imkanı buldu.

Eğitim sonrası İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşen konserde Dikbıyık, J. Brahms'ın Op.38 mi minör viyolonsel sonatını icra ederek sertifika almaya hak kazandı.