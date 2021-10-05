Son dakika haberi: TÜ öğretim üyesinin bilimsel etkinliği TÜBİTAK'tan destek aldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir'in yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Tüm Yönleriyle Ölçek Geliştirme Süreci" konulu TÜBİTAK 2237-A bilimsel eğitim etkinliği başvurusu onaylandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, etkinliğin eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencilerin ölçek geliştirme sürecini tüm yönleriyle öğrenmeleri amacıyla TÜBİTAK 2237-A kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Etkinliğe, Prof. Dr. Adnan Erkuş, Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Ergül Demir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Doç. Dr. Durmuş Özbaşı, Gaziantep Üniversitesinden Doç. Dr. Yeşim Özer Özkan, Kocaeli Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kezer, Adıyaman Üniversitesinden Dr. Abdullah Faruk Kılıç'ın eğitici olarak katkıda bulunacağı kaydedildi.

Türkiye'deki eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme programlarında lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin hedef kitle olduğu etkinliğin 8 - 12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Başvuru için https://forms.office.com/r/SzXswqXAVy adresinde yer alan formu doldurunuz. Etkinlik programı ve detaylarına ulaşmak için: http://tubitak2237.trakya.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.