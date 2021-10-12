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Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

12.10.2021 00:09
Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Tunceli'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında hastanın da bulunduğu 6 kişi hafif yaralandı.

Tunceli'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında hastanın da bulunduğu 6 kişi hafif yaralandı.

Tunceli Devlet Hastanesinden anjiyo olmak için Elazığ'a sevk edilen hastayı taşıyan 62 AAE 052 plakalı ambulans, Tunceli-Elazığ kara yoluna Muhlis Akarsu Caddesi'nden çıkan 33 RS 672 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerinin isimleri açıklanmayan ambulans ve otomobildeki 6 kişi hafif yaralandı.

Olay sonrası ambulanstaki hastanın da yer aldığı yaralılar, sağlık görevlilerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulans, Tunceli, Akarsu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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