Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlatıldı. - ANKARA