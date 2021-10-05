Son dakika haberi | Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel...
05.10.2021 10:25
Edinilen son dakika gelişmesine göre Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik;
Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlatıldı. - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel... - Son Dakika
Son Dakika 10:25 Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı 10:10 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu 10:04 Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:43 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı 09:20 Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı 08:04 İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi 07:24 İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü