Doğu Afrika ülkesi Uganda'da 1 haftada iki ayrı bombalı saldırının düzenlenmesi sonrası komşu ülke Kenya'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Kenya Polis Sözcüsü Bruno Shioso, Uganda'daki bombalı saldırılar nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Kenya'da olası bir terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydeden Shioso, alınan önlemleri güvenlik nedeniyle açıklayamayacağını söyledi.

Shioso, "Kardeş ülkemize (Uganda) saldırı talihsiz bir durum ve bu konuda tetikteyiz." ifadesini kullandı.

Uganda'da 23 Ekim Cumartesi günü bir restorana, 25 Ekim Pazartesi günü de hareket halindeki yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıların hükümet karşıtı Müttefik Demokratik Güçler (ADF) üyeleri tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

İngiltere'nin, Uganda'da terör saldırısı olabileceğine dair uyarısı sonrası saldırılar gerçekleşmişti.

Ülkedeki son terör saldırısı 12 Haziran 2010'da dünya kupası maçlarını izleyenlere yönelik düzenlenmiş ve 74 kişi hayatını kaybetmişti.