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Son dakika haberleri... UMKE'NİN 'TERMAL KAMERALI KUŞU', KAYIPLARI DAKİKALAR İÇİNDE BULUYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri... UMKE'NİN 'TERMAL KAMERALI KUŞU', KAYIPLARI DAKİKALAR İÇİNDE BULUYOR

14.10.2021 11:06

Gelen son dakika haberine göre ULUSAL Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Antalya'daki kayıpları aramada termal kameralı dron kullanıyor.

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Antalya'daki kayıpları aramada termal kameralı dron kullanıyor. Türkiye'de ilk ve tek olan dron sayesinde ekipler, saatlerce süren arama faaliyetlerini 3- 5 dakika içinde tamamlıyor.

Doğal afetler ve olağan dışı durumlarda görev üstlenen UMKE, teknolojinin son imkanlarını da kullanıyor. Özellikle turizm kenti Antalya'ya yaz aylarında gelen tatilcilerin doğa yürüyüşleri sırasında kanyon ve ormanlarda kaybolup, ihbarda bulunmaları üzerine UMKE arama çalışması başlatıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri de 2017 yılından bu yana arama-kurtarma faaliyetlerini dron ile gerçekleştiriyor. Bu teknolojiyi bir adım daha öteye taşıyan Başkan Dr. Fatih Gülşen, 'termal kameralı dron' projesini Sağlık Bakanlığı'na sundu. 9 kilo ağırlığında, üzerinde termal kamera ile taşıma aparatı bulunan dron projesi, bakanlık tarafından kabul edilip maddi anlamda desteklendi.

HEM ARAMA YAPIYOR HEM TIBBİ DESTEK VERİYOR

Dron yıl içerisinde 10'dan fazla kayıp ihbarında kullanıldı. Özellikle termal kameralı olması nedeniyle hava karardığında yapılan arama faaliyetlerinde UMKE ekiplerine büyük kolaylık sağladı. Dron ve diğer UMKE ekiplerinin koordinesini sağlamak adına bir de mobil koordinasyon aracı yapıldı. Minibüsün içerisine 3 farklı ekran yerleştirilip hem uydu interneti hem de jeneratör sistemi ile arama faaliyetleri, bu noktadan yönlendirilebilir hale geldi. Ayrıca istendiği takdirde tek link paylaşılarak dron kamerasının görüntüsü internet olan her yerde izlenebiliyor. Bu da ekiplerin koordinasyonu ve sahanın birim sorumluları ve bakanlık yetkililerinin olay yeriyle ilgili bilgi almak istediklerinde işi kolaylaştıran unsur oldu. Dron, üzerine bağlanan bir eklenti sayesinde kurtarılmayı bekleyenlere ilk tıbbi müdahale çantasını da taşıyabiliyor. İçerisinde acil durumlar için sargı, ilaç gibi tıbbi ürünler yerleştirilen çanta, dron kullanan pilotun kumanda üzerinde tek tuşa basmasıyla tıbbi destek yanına indiriliyor.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK ANTALYA'DA

Proje kapsamında birçok örnek çalışma yaptıklarını, işlerinin çok kısaldığını ve yaklaşık 1 yıldır termal kameralı dron ile 10'dan fazla kişiyi bulduklarını belirten Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Gülşen, teknolojiyi artık her alanda olduğu gibi sağlıkta da etkin bir şekilde kullanmaya başladıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın bu tür yeniliklere çok sıcak baktığını söyleyen Gülşen, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte projeyi sunduğumuzda çok beğenildi. Hemen işlemler başladı ve kısa sürede gerekli malzemeler alındı. Şu anda Türkiye'deki UMKE ekipleri, içerisinde ilk ve tek termal kameralı dron ve mobil koordinasyon merkezi bizde. Bir örneği yok. Termal kameralı dron sayesinde önceleri saatlerce süren arama çalışmaları, artık 3-5 dakikada sonuçlandırılıyor" dedi.

TATBİKAT GERÇEĞİNİ ARATMADI

Hem dron hem de mobil koordinasyon aracının işlevselliğini görmek amacıyla UMKE ekipleri, tatbikat düzenledi. Senaryo gereği UMKE personeli Huriye Çelikkol, Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda yürüyüş yaparken ayağı kayıp yüksekten düştü. Yaralı halde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Çelikkol'u kurtarmak için UMKE ekipleri, bölgeye geldi. Taner Akkul, Feyyaz Deniz Sarıgöl, Rıdvan Topçu ve Erhan Bayraktar hazırlıklarını yaptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden verilen koordinat ile dron uçurup kısa sürede Çelikkol'un düştüğü yeri tespit etti.

Son dakika haberleri... UMKE'NİN 'TERMAL KAMERALI KUŞU', KAYIPLARI DAKİKALAR İÇİNDE BULUYOR
Son dakika haberleri... UMKE'NİN 'TERMAL KAMERALI KUŞU', KAYIPLARI DAKİKALAR İÇİNDE BULUYOR
Son dakika haberleri... UMKE'NİN 'TERMAL KAMERALI KUŞU', KAYIPLARI DAKİKALAR İÇİNDE BULUYOR
Son dakika haberleri... UMKE'NİN 'TERMAL KAMERALI KUŞU', KAYIPLARI DAKİKALAR İÇİNDE BULUYOR
Son dakika haberleri... UMKE'NİN 'TERMAL KAMERALI KUŞU', KAYIPLARI DAKİKALAR İÇİNDE BULUYOR

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Antalya, Termal, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... UMKE'NİN 'TERMAL KAMERALI KUŞU', KAYIPLARI DAKİKALAR İÇİNDE BULUYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... UMKE'NİN 'TERMAL KAMERALI KUŞU', KAYIPLARI DAKİKALAR İÇİNDE BULUYOR - Son Dakika
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