Son dakika haberi: Umman'daki tropik kasırgada can kaybı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Umman Körfezi'nde etkili olan tropik kasırga nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Umman Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede cumartesi gününden bu yana etkili olan "Şahin" adı verilen kasırgada 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülkenin kuzeyindeki El-Batına ilinde kayıp ihbarlarının olduğu kaydedilirken, bu konuda bir sayı belirtilmedi.

Dün yapılan açıklamada, Umman'da Şahin Kasırgası nedeniyle 3 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Böylece Umman'da can kaybı biri çocuk olmak üzere 12'ye yükseldi.

Ulusal Komite ayrıca saatteki hızı 55-63 knottan 15-25 knota gerileyen tropik kasırganın, tropik fırtınaya dönüştüğü bilgisini paylaştı.

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir; Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı telefonla arayarak tropik kasırganın etkili olduğu ülkedeki son durum hakkında bilgi aldı.

BAE, kasırga nedeniyle önlemleri artırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de doğu kıyılarında etkili olması beklenen Şahin Kasırgası nedeniyle "yüksek derecede hazırlıkta" olduğunu duyurdu.

Hükümete bağlı Abu Dabi Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Umman yakınlarındaki El-Ayn kentinde bugün için devlet kurumlarında ve özel şirketlerde uzaktan çalışmanın etkinleştirilmesi, Cebel Hafit girişi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) muayene ve aşılama çadırlarının kapatılması gibi bir dizi önlemlerin alındığı kaydedildi.

El-Ayn kenti sakinlerine "acil durumlar dışında evlerinden çıkmamaları" çağrısı yapılırken, kasırganın etkili olacağı düşünülen bölgelerdeki yerleşim birimlerinde durum değerlendirmesi için önleyici çalışmalar yapıldığı aktarıldı.